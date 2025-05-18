На трассе Рязань — Спас-Клепики водитель на «Рено» вылетел в кювет
По словам очевидцев, которые помогли вытащить транспортное средство на обочину, водитель находился в неадекватном состоянии. На место происшествия вызывали сотрудников ГАИ, которые изъяли ключи от автомобиля и покинули место происшествия. На кадрах водитель продолжает сидеть в машине.
На трассе Рязань — Спас-Клепики в районе села Заборье водитель на «Рено» вылетел в кювет. Об этом 18 мая РЗН. инфо сообщили читатели.
По словам очевидцев, которые помогли вытащить транспортное средство на обочину, водитель находился в неадекватном состоянии.
На место происшествия вызывали сотрудников ГАИ, которые изъяли ключи от автомобиля и покинули место происшествия.
На кадрах водитель продолжает сидеть в машине.