На трассе Рязань — Спас-Клепики водитель на «Рено» вылетел в кювет

По словам очевидцев, которые помогли вытащить транспортное средство на обочину, водитель находился в неадекватном состоянии. На место происшествия вызывали сотрудников ГАИ, которые изъяли ключи от автомобиля и покинули место происшествия. На кадрах водитель продолжает сидеть в машине.

На трассе Рязань — Спас-Клепики в районе села Заборье водитель на «Рено» вылетел в кювет. Об этом 18 мая РЗН. инфо сообщили читатели.

По словам очевидцев, которые помогли вытащить транспортное средство на обочину, водитель находился в неадекватном состоянии.

На место происшествия вызывали сотрудников ГАИ, которые изъяли ключи от автомобиля и покинули место происшествия.

На кадрах водитель продолжает сидеть в машине.