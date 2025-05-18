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На рязанской трассе М-5 машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась
Судя по кадрам, ДТП произошло примерно в 17:23 17 мая. Отмечается, что около поселка Листвянка Рязанского района легковушка без номеров съехала с дороги и несколько раз перевернулась. После аварии водители, которые проезжали мимо, останавливались, чтобы помочь. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

На рязанской трассе М-5 машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале «Рязань».

Судя по кадрам, ДТП произошло примерно в 17:23 17 мая. Отмечается, что около поселка Листвянка Рязанского района легковушка без номеров съехала с дороги и несколько раз перевернулась.

После аварии водители, которые проезжали мимо, останавливались, чтобы помочь.

Информация о пострадавших и подробности уточняются.