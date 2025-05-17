Землю накрыла магнитная буря

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на космическую погоду планеты начал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из одной из корональных дыр на поверхности звезды. В результате на Земле зафиксировали слабые возмущения магнитосферы. После трех часов ночи они усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2, отметил специалист. Михаил Леус уточнил, что Земля будет находиться в потоке быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно.

Землю накрыла магнитная буря. Об этом 17 мая в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, на космическую погоду планеты начал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из одной из корональных дыр на поверхности звезды. В результате на Земле зафиксировали слабые возмущения магнитосферы.

После трех часов ночи они усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2, отметил специалист.

Михаил Леус уточнил, что Земля будет находиться в потоке быстрого и плотного солнечного ветра до 19 мая включительно.