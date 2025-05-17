Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
20°
Вск, 18
17°
Пнд, 19
13°
ЦБ USD 80.77 0.46 17/05
ЦБ EUR 90.71 0.61 17/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 17/05 08:00
Нал. EUR 93.56 / 94.20 17/05 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Вчера 18:18
1 931
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
6 828
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
43 700
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
61 828
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе
По словам синоптика, на следующей неделе в России жаркой погоды не ожидается. Она будет «спокойной» практически на всей территории страны. В течение следующей недели также прогнозируются плотные облака, которые будут поглощать солнечные лучи. Вильфанд уточнил, что комфортная майская погода в центре европейской части России продлится до воскресенья, затем придет циклон, температура понизится примерно до 15 градусов днем.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе. Об этом он 17 мая сообщил РИА Новости.

По словам синоптика, на следующей неделе в России жаркой погоды не ожидается. Она будет «спокойной» практически на всей территории страны.

В течение следующей недели также прогнозируются плотные облака, которые поглотят солнечные лучи.

Вильфанд уточнил, что комфортная майская погода в центре европейской части России продлится до воскресенья, затем придет циклон, температура понизится примерно до 15 градусов днем.