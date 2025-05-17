Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе

По словам синоптика, на следующей неделе в России жаркой погоды не ожидается. Она будет «спокойной» практически на всей территории страны. В течение следующей недели также прогнозируются плотные облака, которые будут поглощать солнечные лучи. Вильфанд уточнил, что комфортная майская погода в центре европейской части России продлится до воскресенья, затем придет циклон, температура понизится примерно до 15 градусов днем.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе. Об этом он 17 мая сообщил РИА Новости.

По словам синоптика, на следующей неделе в России жаркой погоды не ожидается. Она будет «спокойной» практически на всей территории страны.

В течение следующей недели также прогнозируются плотные облака, которые поглотят солнечные лучи.

Вильфанд уточнил, что комфортная майская погода в центре европейской части России продлится до воскресенья, затем придет циклон, температура понизится примерно до 15 градусов днем.