В Рязанской области из-за пала травы пострадал краснокнижный кустарник

Пал сухой травы добрался до памятника природы Кочуровские скалы из-за раннего потепления и отсутствия снега. В итоге пострадали не только травы, но и уникальный кустарник — миндаль низкий, отметили специалисты Центра защиты леса Рязанской области. По их словам, при благоприятных условиях для восстановления растения потребуются десятки лет. Согласно данным с сайта «Красная книга Рязанской области», в регионе миндаль низкий взяли под охрану в 1977 году. Места его произрастания находятся на территории ГПЗ Милославская лесостепь и ПП Кочуровские скалы и Балочный комплекс «Сараевская Паника».

В Милославском районе из-за пала травы пострадал краснокнижный кустарник миндаль низкий. Об этом сообщили в группе «Цзл Рязанской-Области» в «ВК».

Как отметили в посте, пал сухой травы добрался до памятника природы Кочуровские скалы из-за раннего потепления и отсутствия снега.

В итоге пострадали не только травы, но и уникальный кустарник — миндаль низкий, отметили специалисты Центра защиты леса Рязанской области. По их словам, при благоприятных условиях для восстановления растения потребуются десятки лет.

Справка:

Согласно данным с сайта «Красная книга Рязанской области», в регионе миндаль низкий взяли под охрану в 1977 году. Места его произрастания находятся на территории ГПЗ Милославская лесостепь и ПП Кочуровские скалы и Балочный комплекс «Сараевская Паника».

Он представляет собой невысокий кустарник с многочисленными укороченными побегами. Ярко-розовые цветки расположены на укороченных побегах. Плод — сухая войлочно-мохнатая костянка. Цветет с конца апреля до середины мая, до полного распускания листьев. Размножается семенами и корневыми отпрысками.

Фото: группа «Цзл Рязанской-Области» в «ВК»