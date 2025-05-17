В рязанской горбольнице № 11 открылось детское ЛОР-отделение

Ранее оно функционировало совместно со взрослым. В новом детском отделении есть 28 коек для круглосуточного пребывания, 8 — для дневного стационара. Помощь маленьким рязанцам оказывают 5 врачей. В отделении проводят широкий спектр операций — от шунтирования барабанной полости до эндоскопических вмешательств на носовых пазухах.

Весной 2025 года в рязанской горбольнице № 11 открылось отдельное детское ЛОР-отделение. Ранее оно функционировало совместно со взрослым. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

В новом детском отделении есть 28 коек для круглосуточного пребывания, 8 — для дневного стационара. Помощь маленьким рязанцам оказывают 5 врачей.

«В настоящее время операционные оснащены ультрасовременными эндоскопическими стойками, а также ларингоскопической стойкой.

Внедрение передовых технологий позволяет нашим врачам проводить сложные операции, что благоприятно скажется на качестве медпомощи для наших маленьких пациентов», — отметил главный врач ГКБ № 11 Роман Васин.

В отделении проводят широкий спектр операций — от шунтирования барабанной полости до эндоскопических вмешательств на носовых пазухах.