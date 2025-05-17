В Рязани произошло серьезное ДТП
Авария случилась 17 мая, примерно в 19:00, вблизи дома № 81 по улице Свободы. По предварительной информации полиции, 21-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ 2112» не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы. Его доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.
Авария случилась 17 мая, примерно в 19:00, вблизи дома № 81 по улице Свободы.
По предварительной информации полиции, 21-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ 2112» не справился с управлением и врезался в столб.
В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы. Его доставили в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.