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В Рязани произошло массовое ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки и мотоцикл. На месте происшествия работала скорая. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом ночью 16 мая сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки и мотоцикл.

На месте происшествия работала скорая.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Фото: Telegram-канал «ТОПОР |Новости Рязани»