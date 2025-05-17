В Рязани произошло массовое ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки и мотоцикл. На месте происшествия работала скорая. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом ночью 16 мая сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки и мотоцикл.
На месте происшествия работала скорая.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «ТОПОР |Новости Рязани»