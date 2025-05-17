В Рязани произошло массовое ДТП

По словам очевидцев, авария случилась на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки и мотоцикл. На месте происшествия работала скорая. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.