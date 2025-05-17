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В небе над Рязанью запечатлели солнечное гало
Явление заметили утром в субботу, 17 мая. Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

В небе над Рязанью запечатлели солнечное гало. Кадры опубликовали Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».

Явление заметили утром в субботу, 17 мая.

Справка:

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото: Женя Тейлор