Рязанские полицейские задержали наркозакладчика

Полицейские выяснили, что житель Касимова распространял синтетические наркотики на окраине Рязани. Сотрудники УНК при силовой поддержке спецназа региональной Росгвардии задержали злоумышленника. В его доме обнаружили контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что там было около 0,5 грамма сильнодействующего наркотика. Во время расследования сотрудники полиции также установили, что задержанный причастен к закладке на окраине Рязани двух оптовых партий запрещенных веществ. Оперативники изъяли более 100 граммов наркотиков.

Полицейские задержали 41-летнего злоумышленника, подозреваемого в распространении наркотиков в городах Касимове и Рязани. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Полицейские выяснили, что житель Касимова распространял синтетические наркотики на окраине Рязани.

Сотрудники УНК при силовой поддержке спецназа региональной Росгвардии задержали злоумышленника. В его доме обнаружили контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что там было около 0,5 грамма сильнодействующего наркотика.

Во время расследования сотрудники полиции также установили, что задержанный причастен к закладке на окраине Рязани двух оптовых партий запрещенных веществ. Оперативники изъяли более 100 граммов наркотиков.

На улицах Касимова нашли шесть сделанных ранее закладок.

Всего из незаконного оборота изъяли более 112 граммов наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по части 3 и части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.