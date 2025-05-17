Российские военные освободили Александрополь в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр». По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении 490 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, в том числе бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
Российские военные освободили Александрополь в ДНР. Об этом в субботу, 17 мая, сообщило Минобороны в соцсетях.
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении 490 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, в том числе бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.