Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр». По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на данном направлении 490 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, в том числе бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.