Опубликованы подробности пожара у склада WB в Рязани
Инцидент произошел 16 мая. Загорелся автомобиль компании. Возгорание ликвидировали сотрудники администрации склада. Во время происшествия никто не пострадал. Все товары остались в сохранности. Причины происшествия уточняются. Отмечается, что активных заказов в автомобиле не было, поэтому на время доставки товаров покупателям это не влияет.
Опубликованы подробности пожара у склада WB в Рязани. Их РЗН. инфо привела пресс-служба Объединенной компании Wildberries&Russ.
Инцидент произошел 16 мая. Загорелся автомобиль компании. Возгорание ликвидировали сотрудники администрации склада.
Во время происшествия никто не пострадал. Все товары остались в сохранности.
Причины происшествия уточняются.
Отмечается, что активных заказов в автомобиле не было, поэтому на время доставки товаров покупателям это не влияет.
Ранее в соцсетях сообщали, что у склада WB загорелась «ГАЗель».