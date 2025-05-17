Опубликованы подробности пожара у склада WB в Рязани

Инцидент произошел 16 мая. Загорелся автомобиль компании. Возгорание ликвидировали сотрудники администрации склада. Во время происшествия никто не пострадал. Все товары остались в сохранности. Причины происшествия уточняются. Отмечается, что активных заказов в автомобиле не было, поэтому на время доставки товаров покупателям это не влияет.

Опубликованы подробности пожара у склада WB в Рязани. Их РЗН. инфо привела пресс-служба Объединенной компании Wildberries&Russ.

Инцидент произошел 16 мая. Загорелся автомобиль компании. Возгорание ликвидировали сотрудники администрации склада.

Во время происшествия никто не пострадал. Все товары остались в сохранности.

Причины происшествия уточняются.

Отмечается, что активных заказов в автомобиле не было, поэтому на время доставки товаров покупателям это не влияет.

Ранее в соцсетях сообщали, что у склада WB загорелась «ГАЗель».