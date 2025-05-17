Около Солотчинского моста мотоциклист попал в ДТП
Авария случилась в субботу, 17 мая, рядом с Солотчинским мостом в сторону города. Судя по кадрам, мотоцикл съехал в кювет. Транспортное средство получило механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация о случившемся не поступала.
Около Солотчинского моста мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась в субботу, 17 мая. Судя по кадрам, мотоцикл съехал в кювет. Транспортное средство получило механические повреждения. Данных о пострадавших нет.
Официальная информация о случившемся не поступала.