Около Солотчинского моста мотоциклист попал в ДТП

Авария случилась в субботу, 17 мая, рядом с Солотчинским мостом в сторону города. Судя по кадрам, мотоцикл съехал в кювет. Транспортное средство получило механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация о случившемся не поступала.