Мать ребенка-инвалида из Рязани обратилась за помощью к Бастрыкину

Отмечается, что в декабре 2023 года 12-летнему ребенку предоставили прогулочную инвалидную коляску, которая не отвечает требованиям безопасности. По данным Информационного центра СК, ее использование представляет угрозу жизни и здоровью мальчика. «Несмотря на многочисленные обращения женщины в компетентные органы с просьбой заменить средство индивидуальной реабилитации, меры к разрешению проблемы не принимаются», — отметили в посте. В СУ СК России по Рязанской области начали проверку.

Мать ребенка-инвалида из Рязани обратилась за помощью к главе следкома Александру Бастрыкину. Об этом сообщил Информационный центр СК России в соцсетях в субботу, 17 мая.

Отмечается, что в декабре 2023 года 12-летнему ребенку предоставили прогулочную инвалидную коляску, которая не отвечает требованиям безопасности. По данным Информационного центра СК, ее использование представляет угрозу жизни и здоровью мальчика.

«Несмотря на многочисленные обращения женщины в компетентные органы с просьбой заменить средство индивидуальной реабилитации, меры к разрешению проблемы не принимаются», — отметили в посте.

В СУ СК России по Рязанской области начали проверку.

Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении.