Жительница Сасова Елена Терехина отметила 90-летние

Ветерану труда Елене Терехиной из Сасовского округа исполнилось 90 лет. Женщина родилась 30 апреля 1935 года в деревне Мордвиново. «Елена Терехина окончила семь классов, поступила в медицинское училище. Затем работала в доме малютки в Рязани. Потом переехала в город Сасово, 37 лет проработала в яслях ведомственного железнодорожного детского сада. У Елены Павловны два сына, четверо внуков, трое правнуков. Сегодня она по-прежнему не сидит без дела — содержит огород, ведет домашнее хозяйство, зимой занимается рукоделием», — отметили в сообщении.