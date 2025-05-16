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Жительница Сасова Елена Терехина отметила 90-летние
Ветерану труда Елене Терехиной из Сасовского округа исполнилось 90 лет. Женщина родилась 30 апреля 1935 года в деревне Мордвиново. «Елена Терехина окончила семь классов, поступила в медицинское училище. Затем работала в доме малютки в Рязани. Потом переехала в город Сасово, 37 лет проработала в яслях ведомственного железнодорожного детского сада. У Елены Павловны два сына, четверо внуков, трое правнуков. Сегодня она по-прежнему не сидит без дела — содержит огород, ведет домашнее хозяйство, зимой занимается рукоделием», — отметили в сообщении.

Жительница Сасова Елена Терехина отметила 90-летние. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Ветерану труда Елене Терехиной из Сасовского округа исполнилось 90 лет. Женщина родилась 30 апреля 1935 года в деревне Мордвиново.

«Елена Терехина окончила семь классов, поступила в медицинское училище. Затем работала в доме малютки в Рязани. Потом переехала в город Сасово, 37 лет проработала в яслях ведомственного железнодорожного детского сада. У Елены Павловны два сына, четверо внуков, трое правнуков. Сегодня она по-прежнему не сидит без дела — содержит огород, ведет домашнее хозяйство, зимой занимается рукоделием», — отметили в сообщении.