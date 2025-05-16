В Уфе во время секса мужчина сломал пенис

В Уфе во время секса мужчина сломал пенис. Об этом 16 мая сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Отмечается, что 31-летнего мужчину доставили в 21-ю городскую больницу на скорой помощи с сильной болью в паху, отеком и гематомой в области пениса и мошонки. Врачи выяснили, что он сломал пенис во время полового акта.

Чтобы прооперировать пациента, потребовалась бригада урологов. После стационарного лечения ему нужно будет пройти реабилитацию, которая займет примерно полгода, уточнили в посте.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»