В Рязанской области в массовом ДТП с двумя «Газелями» пострадали два человека

Авария произошла 15 мая в Скопинском районе на 275-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 24-летний житель областного центра за рулем «Газели» столкнулся с грузовым фургоном той же марки, под управлением 65-летнего жителя Липецка, который продолжив движение, врезался в «Ивеко», которым управлял 55-летний водитель. В результате происшествия 18-летний пассажир и 33-летняя пассажирка разных «Газелей» получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Рязанской области в массовом ДТП с двумя «Газелями» пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Авария произошла 15 мая в Скопинском районе на 275-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 24-летний житель областного центра за рулем «Газели» столкнулся с грузовым фургоном той же марки, под управлением 65-летнего жителя Липецка, который продолжив движение, врезался в «Ивеко», которым управлял 55-летний водитель.

В результате происшествия 18-летний пассажир и 33-летняя пассажирка разных «Газелей» получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.