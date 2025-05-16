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В Рязанской области увеличились зарплаты в сфере строительства на 18%
Самые высокие зарплаты в Рязанской области готовы платить геодезистам — 150 тысяч, руководителям стройпроекта — 125 тысяч, главным инженерам проекта — 120, сварщикам — 117,5, прорабам — 116,9. А самые низкие зарплаты на местных стройках наблюдаются у брокеров — 35 тысяч, инженеров по охране труда — 60, а также разнорабочих — 65,4 рублей.

В Рязанской области увеличились зарплаты в сфере строительства на 18%. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Отмечается, что в регионе в начале этого года открыли свыше 2,4 тысяч вакансий в данной сфере. Зарплаты в стройке и недвижимости выросли на 18% и в среднем составляют 82,7 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты в Рязанской области готовы платить геодезистам — 150 тысяч, руководителям стройпроекта — 125 тысяч, главным инженерам проекта — 120, сварщикам — 117,5, прорабам — 116,9.

А самые низкие зарплаты на местных стройках наблюдаются у брокеров — 35 тысяч, инженеров по охране труда — 60, а также разнорабочих — 65,4 рублей.