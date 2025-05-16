В Рязанской области сгорели два дома
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 15 мая, в жилом доме в селе Князево Скопинского района. На тушение выезжали 12 человек и пять единиц спецтехники. Огнем уничтожено два строения, площадь пожара составила 70 кв. метров.
В Рязанской области сгорели два дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 15 мая, в жилом доме в селе Князево Скопинского района.
На тушение выезжали 12 человек и пять единиц спецтехники.
Огнем уничтожено два строения, площадь пожара составила 70 кв. метров.