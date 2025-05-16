В Рязани за сутки поймали 100 водителей с тонировкой
Во время рейда 16 мая к ответственности привлечено более 100 водителей. В Госавтоинспекции напомнили, что помимо штрафа в размере 500 рублей, за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прекращении административного правонарушения, водителю может грозить административный арест сроком до 15 суток.
В Рязани за сутки поймали 100 водителей с тонировкой. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Во время рейда 16 мая к ответственности привлечено более 100 водителей.
В Госавтоинспекции напомнили, что помимо штрафа в размере 500 рублей, за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прекращении административного правонарушения, водителю может грозить административный арест сроком до 15 суток.