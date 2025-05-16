В Рязани временно перекроют движение по проезду Белинского

С 06:00 20 мая до 23:00 20 июля закроют проезд по участку от дома № 5 до перекрестка с улицей Белинского и улицей Макаренко. Ограничения вводятся в связи со строительством тепловых сетей. На месте работ установят обязательные и предупреждающие дорожные знаки. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

В Рязани временно перекроют движение по проезду Белинского. Об это предупредила пресс-служба мэрии.

С 06:00 20 мая до 23:00 20 июля закроют проезд по участку от дома № 5 до перекрестка с улицей Белинского и улицей Макаренко. Ограничения вводятся в связи со строительством тепловых сетей.

На месте работ установят обязательные и предупреждающие дорожные знаки.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.