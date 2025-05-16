В Рязани осудили хакера
Установлено, что фигурант использовал вредоносные программы для нейтрализации средств защиты компьютерной информации и получения неправомерного доступа к информационной инфраструктуре учреждений Сибирского отделения РАН и иных госучреждений. Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 273 УК России.
В Рязани осудили хакера. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Установлено, что фигурант использовал вредоносные программы для нейтрализации средств защиты компьютерной информации и получения неправомерного доступа к информационной инфраструктуре учреждений Сибирского отделения РАН и иных госучреждений.
Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 273 УК России.