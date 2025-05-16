В российских школах предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре

«Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть», — отметила собеседница издания. Также она обратила внимание на проблемы с нехваткой учителей и разным состоянием здоровья детей. Среди школьников много тех, кто не может справиться с той нагрузкой, которая положена по программе. «Для этой категории детей нужна донастройка программы», — заключила Павлова.

В российских школах предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты по территориальному развитию Ольгу Павлову.

«Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть», — отметила собеседница издания.

Также она обратила внимание на проблемы с нехваткой учителей и разным состоянием здоровья детей. Среди школьников много тех, кто не может справиться с той нагрузкой, которая положена по программе.

«Для этой категории детей нужна донастройка программы», — заключила Павлова.