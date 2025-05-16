В России предложили убрать алкогольные напитки с витрин

Спиртное должны продавать по аналогии с сигаретами, то есть в закрытых диспенсерах. Как отметил Гриб, те, кто употребляет алкоголь, сами могут сориентироваться в ассортименте.

В России предложили убрать алкогольные напитки с витрин. Об этом сообщает Газета.RU cо ссылкой на замсекретаря ОП РФ Владислава Гриба.

По его словам, спиртное должны продавать по аналогии с сигаретами, то есть в закрытых диспенсерах.

«Обилие красивых этикеток на бутылках водки, коньяка, пива — бросаются в глаза», — сказал он.

Как отметил Гриб, те, кто употребляет алкоголь, сами могут сориентироваться в ассортименте.