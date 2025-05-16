В Подмосковье произошел крупный пожар в автосервисе

В подмосковном Подольске произошел крупный пожар. Об этом 16 мая сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, загорелся автосервис. Жители района Климовска видели зарево от пламени со стороны улицы Промышленная. По словам очевидцев, с места пожара периодически доносились взрывы. Столб дыма был виден за несколько километров.

Отмечается, что площадь возгорания — 1500 квадратов.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.