В питомнике Окского заповедника вылупился птенец краснокнижного стерха

Птенец вылупился из яйца, привезенного из Ярославского зоопарка в питомник редких видов журавлей Окского заповедника. Отмечается, что новорожденный стершонок будет жить в семье стерхов Киенг и Глас. «Сейчас в питомнике живут две молодые птицы, выращенные из яиц Ивановского и Нижегородского зоопарков, их выпустят в природу на следующий год. Основной же упор в этом году сделан на выращивании стерха, поэтому даже японские журавли высиживают стершиные яйца», — отметили в заповеднике.

В питомнике Окского заповедника вылупился птенец краснокнижного стерха. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Птенец вылупился из яйца, привезенного из Ярославского зоопарка в питомник редких видов журавлей Окского заповедника. Отмечается, что новорожденный стершонок будет жить в семье стерхов Киенг и Глас.

«Сейчас в питомнике живут две молодые птицы, выращенные из яиц Ивановского и Нижегородского зоопарков, их выпустят в природу на следующий год. Основной же упор в этом году сделан на выращивании стерха, поэтому даже японские журавли высиживают стершиные яйца», — отметили в заповеднике.

Справка:

Стерх, или белый журавль, внесен в Красную книгу России и является одним из приоритетных видов национального проекта «Экологическое благополучие». Восстановлению его популяции в нашей стране уделяется особое внимание.