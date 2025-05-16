В Госдуме предложили сделать выходными дни с 1 по 9 мая в 2026 году

Депутат Игорь Антропенко. направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. «В мой адрес регулярно поступают обращения граждан о необходимости непрерывности периода праздничных и выходных дней с 1 по 9 мая. Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — указал парламентарий в письме. Он отметил, что рабочие дни между майскими праздниками не дают гражданам возможности полноценно отдохнуть.

В Госдуме предложили сделать выходными дни с 1 по 9 мая в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Игоря Антропенко.

Он направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«В мой адрес регулярно поступают обращения граждан о необходимости непрерывности периода праздничных и выходных дней с 1 по 9 мая. Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — указал парламентарий в письме.

Он отметил, что рабочие дни между майскими праздниками не дают гражданам возможности полноценно отдохнуть.