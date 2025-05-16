Учительница из Рязанской области выиграла 3 млн в лотерею

Женщина рассказала, что они с мамой купили два билета «Жилищной лотереи» и один билет «Русского лото». Когда неожиданно в одном из них закончились числа, поверили не сразу. «Десять раз все перепроверяли. Было приятное волнение», — вспоминает победительница. Отмечается, что Виктория Ефанова работает в школе учителем русского языка.

Учительница из Рязанской области выиграла 3 млн в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Женщина рассказала, что они с мамой купили два билета «Жилищной лотереи» и один билет «Русского лото». Когда неожиданно в одном из них закончились числа, поверили не сразу.

«Десять раз все перепроверяли. Было приятное волнение», — вспоминает победительница.

Отмечается, что Виктория Ефанова работает в школе учителем русского языка.