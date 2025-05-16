Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
20°
Сбт, 17
19°
Вск, 18
16°
ЦБ USD 80.31 0.09 16/05
ЦБ EUR 90.1 -0.28 16/05
Нал. USD 82.50 / 82.00 16/05 13:45
Нал. EUR 93.56 / 93.90 16/05 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
4 703
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
41 560
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
59 643
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
43 848
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанским подросткам не заплатили за работу на пункте выдачи заказов
Установлено, что двое несовершеннолетних на время летних каникул устроились к индивидуальному предпринимателю в один из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Они договорились о графике работы и заработной плате, после чего приступили к работе. Однако официальные трудовые отношения оформлены не были, заработную плату в полном объеме при увольнении не начислили. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений, взыскании невыплаченной заработной платы, а также компенсации морального вреда.

Рязанским подросткам не заплатили за работу на пункте выдачи заказов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что двое несовершеннолетних на время летних каникул устроились к индивидуальному предпринимателю в один из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Они договорились о графике работы и заработной плате, после чего приступили к работе. Однако официальные трудовые отношения оформлены не были, заработную плату в полном объеме при увольнении не начислили.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений, взыскании невыплаченной заработной платы, а также компенсации морального вреда.

Требования удовлетворены в полном объеме. Общая сумма взысканных денежных средств составила более 35 тысяч рублей.