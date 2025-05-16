Рязанским подросткам не заплатили за работу на пункте выдачи заказов

Установлено, что двое несовершеннолетних на время летних каникул устроились к индивидуальному предпринимателю в один из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Они договорились о графике работы и заработной плате, после чего приступили к работе. Однако официальные трудовые отношения оформлены не были, заработную плату в полном объеме при увольнении не начислили. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений, взыскании невыплаченной заработной платы, а также компенсации морального вреда.

Рязанским подросткам не заплатили за работу на пункте выдачи заказов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что двое несовершеннолетних на время летних каникул устроились к индивидуальному предпринимателю в один из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Они договорились о графике работы и заработной плате, после чего приступили к работе. Однако официальные трудовые отношения оформлены не были, заработную плату в полном объеме при увольнении не начислили.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений, взыскании невыплаченной заработной платы, а также компенсации морального вреда.

Требования удовлетворены в полном объеме. Общая сумма взысканных денежных средств составила более 35 тысяч рублей.