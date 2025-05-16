Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России группу мигрантов

В число депортируемых вошли трое граждан стран СНГ и Средней Азии. Они были осуждены за кражу, мошенничество, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества. Пребывание мигрантов в России признали нежелательным. Принудительному выдворению подверглись трое граждан стран Средней Азии, задержанные за нарушение правил въезда и пребывания в РФ. Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они отправились в страны гражданской принадлежности. Билеты мигранты купили сами. Отмечается, что в ближайшие 5-10 лет въезд на территорию России им закрыт.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России группу мигрантов. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В число депортируемых вошли трое граждан стран СНГ и Средней Азии. Они были осуждены за кражу, мошенничество, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества. Пребывание мигрантов в России признали нежелательным.

Принудительному выдворению подверглись трое граждан стран Средней Азии, задержанные за нарушение правил въезда и пребывания в РФ.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они отправились в страны гражданской принадлежности. Билеты мигранты купили сами.

Отмечается, что в ближайшие 5-10 лет въезд на территорию России им закрыт.