Рязанские полицейские устроили погоню за пьяным водителем

Инцидент произошел 15 мая в 18:30 на улице Рабочей в Сараях. Отмечается, что 52-летний мужчина не среагировал на требование полицейских остановиться и попытался скрыться. В итоге водителя задержали. Он был пьян. Алкотестер показал 1,219 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Составлен административный протокол по статье 12.8 части 1 КоАП.

Рязанские полицейские в Сараях устроили погоню за пьяным водителем. Об этом 16 мая сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 15 мая в 18:30 на улице Рабочей в Сараях. Отмечается, что 52-летний мужчина не среагировал на требование полицейских остановиться и попытался скрыться.

В итоге водителя задержали. Он был пьян. Алкотестер показал 1,219 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Составлен административный протокол по статье 12.8 части 1 КоАП.