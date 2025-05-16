Рязанская область отправила в Эстонию около 18 тонн блинов и оладий

Специалисты управления проконтролировали отправку очередной партии блинов и оладий рязанского производителя. Нарушений ветеринарного законодательства не нашли. Всего в 2025 году под контролем Россельхознадзора из Рязанской области на экспорт отправлено порядка 100 тонн продукции.