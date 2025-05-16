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Рязанцы возмутились состоянием общественного туалета в Верхнем горпарке
По словам местных жителей, бардак в нем устраивают подростки. «На моих глазах двое мальчиков подбегают к этому туалету, один дверь открывает и снимает на телефон, а второй кидает кирпич в этот туалет и из толчка поднимается фонтан», — говорится в посте. Автор сообщения отмечает, что сделал замечание детям, но они посмеялись и не обратили внимания.

Рязанцы возмутились состоянием общественного туалета в Верхнем горпарке. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает Telegram-канал «Топор| Новости Рязани».

По словам местных жителей, бардак в нем устраивают подростки.

«На моих глазах двое мальчиков подбегают к этому туалету, один дверь открывает и снимает на телефон, а второй кидает кирпич в этот туалет и из толчка поднимается фонтан», — говорится в посте.

Автор сообщения отмечает, что сделал замечание детям, но они посмеялись и не обратили внимания.