Рязанцев предупредили об отключении электричества 19 мая

С 10:00 до 15:00 электричества не будет по адресам: улица Рабочих, дома №№ 33-39 (нечетная сторона), дома №№ 18-50 (четная сторона); улица Кремль, дома №№ 8-20; поселок Остров, дома №№ 1-17. Причина — проведение капремонта электросетей.