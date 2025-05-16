Рязанцам представили новые блюда школьного рациона

Блюда представили 15 мая в школе № 20. Рязанцы продегустировали запеканку с творогом и какао, куриный суп с фасолью, котлету «Медвежья лапа» из свинины с говяжьей печенью, блинчики и другие блюда. В дегустации приняли участие учащиеся, родители, руководство школы, а также представители городской администрации. Отмечается, что большинство из представленных блюд пока не введены в постоянный рацион. Директор МП «Детское питание» пояснил, что они разработаны для обновления школьного меню и будут включены в него с 1 сентября при условии одобрения со стороны школьников и родителей.

Рязанцам представили новые блюда школьного рациона. Об этом сообщает мэрия.

Блюда представили 15 мая в школе № 20. Рязанцы продегустировали запеканку с творогом и какао, куриный суп с фасолью, котлету «Медвежья лапа» из свинины с говяжьей печенью, блинчики и другие блюда.

В дегустации приняли участие учащиеся, родители, руководство школы, а также представители городской администрации.

Отмечается, что большинство из представленных блюд пока не введены в постоянный рацион. Директор МП «Детское питание» пояснил, что они разработаны для обновления школьного меню и будут включены в него с 1 сентября при условии одобрения со стороны школьников и родителей.