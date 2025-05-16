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Рязанцам дали советы по сбору аптечки для летнего отдыха
В медучреждении рекомендуют взять в любую поездку следующие лекарства: обезболивающие и жаропонижающие; препараты от аллергии; средства от простуды и гриппа; препараты от отравления и для пищеварения; перевязочные и антисептические материалы; средства от травм; медицинские приборы. Также если вы принимаете какие-то препараты регулярно, обязательно возьмите их с собой. Помимо прочего, следует учитывать особенности региона, в который отправляетесь.

Рязанцам дали советы по сбору аптечки для летнего отдыха. Об этом написали в соцсетях ОКБ.

В медучреждении рекомендуют взять в любую поездку следующие лекарства:

  • обезболивающие и жаропонижающие;
  • препараты от аллергии (лучше антигистаминные второго поколения — они считаются более безопасными и действуют быстрее);
  • средства от простуды и гриппа — капли для носа, спреи и леденцы для горла;
  • препараты от отравления и для пищеварения;
  • йод или зеленка, пластыри, бинты;
  • мази для снятия боли, гели от ушибов;
  • термометр, тонометр, глюкометр, если кто-то из близких болеет диабетом.

Также если вы принимаете какие-то препараты регулярно, обязательно возьмите их с собой. Перед поездкой проверьте срок годности медикаментов.

Помимо прочего, следует учитывать особенности региона, в который отправляетесь. На пляжном отдыхе пригодится крем от солнца, в лесу — средство от укусов насекомых. В поездку по серпантину возьмите таблетки от укачивания, даже если не страдаете от морской болезни.