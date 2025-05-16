Россияне стали чаще покупать мотоциклы вместо дорогих автомобилей

Отмечается, что в первом квартале 2025 года продажи новых мотоциклов выросли почти на 50% в годовом соотношении. При этом спрос на такой транспорт увеличивается уже более двух лет.

Россияне стали чаще покупать мотоциклы вместо дорогих автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что в первом квартале 2025 года продажи новых мотоциклов выросли почти на 50% в годовом соотношении. При этом спрос на такой транспорт увеличивается уже более двух лет.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что бюджетные модели двухколесного транспорта стали полноценной заменой машинам для многих россиян. Директор направления «Авилон мото» Станислав Карбачинский же считает, что тенденция вызвана подорожанием автомобилей.

«Многие из тех, кто планировал заменить автомобиль в этом году, по ряду причин, в том числе из-за роста цен, выберут мотоциклы», — сказал он.

Руководитель направления «Рольф мото» Илья Привезенцев добавил, что россияне изменили свое восприятие мотоцикла — этот транспорт стал не просто заменой автомобиля, но и достойным сочетанием мобильности, доступности и свободы передвижения.