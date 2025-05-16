Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
20°
Сбт, 17
19°
Вск, 18
16°
ЦБ USD 80.31 0.09 16/05
ЦБ EUR 90.1 -0.28 16/05
Нал. USD 82.50 / 82.00 16/05 13:45
Нал. EUR 93.56 / 93.90 16/05 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
4 697
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
41 555
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
59 638
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
43 843
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россияне стали чаще покупать мотоциклы вместо дорогих автомобилей
Отмечается, что в первом квартале 2025 года продажи новых мотоциклов выросли почти на 50% в годовом соотношении. При этом спрос на такой транспорт увеличивается уже более двух лет.

Россияне стали чаще покупать мотоциклы вместо дорогих автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что в первом квартале 2025 года продажи новых мотоциклов выросли почти на 50% в годовом соотношении. При этом спрос на такой транспорт увеличивается уже более двух лет.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что бюджетные модели двухколесного транспорта стали полноценной заменой машинам для многих россиян. Директор направления «Авилон мото» Станислав Карбачинский же считает, что тенденция вызвана подорожанием автомобилей.

«Многие из тех, кто планировал заменить автомобиль в этом году, по ряду причин, в том числе из-за роста цен, выберут мотоциклы», — сказал он.

Руководитель направления «Рольф мото» Илья Привезенцев добавил, что россияне изменили свое восприятие мотоцикла — этот транспорт стал не просто заменой автомобиля, но и достойным сочетанием мобильности, доступности и свободы передвижения.