Россиян предупредили об уголовной ответственности за подключение к Wi-Fi соседей

Отмечается, что за данное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч рублей, а также исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. При этом с нарушителя может быть взыскан ущерб, причиненный как частным лицам, так и государственным интересам. Конкретное наказание зависит от степени тяжести и размера ущерба. Юрист добавил, что потерпевший может обратиться в суд с гражданским иском.

Россиян предупредили об уголовной ответственности за подключение к Wi-Fi соседей. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой наюриста Дмитрия Григорьева.

Отмечается, что за данное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч рублей, а также исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

При этом с нарушителя может быть взыскан ущерб, причиненный как частным лицам, так и государственным интересам.

Конкретное наказание зависит от степени тяжести и размера ущерба. Юрист добавил, что потерпевший может обратиться в суд с гражданским иском.