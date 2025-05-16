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Россиян предупредили об опасности ранней клубники
Ягода может содержать антибиотики, нитраты, пестициды и другие опасные вещества. Последствия от их употребление проявятся не сразу — эффект будет накопительным. «К сожалению, ни по вкусу, ни по внешнему виду разглядеть на прилавке подозрительную клубнику не получится. Но ранняя апрельская клубника с табличкой „Только с грядки“ должна однозначно вызвать вопросы», — отметила доктор. Нитраты приводят к кислородному голоданию, а от пестицидов можно отравиться, добавила эксперт. Она посоветовала покупать клубнику не раньше июня.

Россиян предупредили об опасности ранней клубники. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на врача Ольгу Тарасову.

По ее словам, ягода может содержать антибиотики, нитраты, пестициды и другие опасные вещества. Последствия от их употребление проявятся не сразу — эффект будет накопительным.

«К сожалению, ни по вкусу, ни по внешнему виду разглядеть на прилавке подозрительную клубнику не получится. Но ранняя апрельская клубника с табличкой „Только с грядки“ должна однозначно вызвать вопросы», — отметила доктор.

Нитраты приводят к кислородному голоданию, а от пестицидов можно отравиться, добавила эксперт. Она посоветовала покупать клубнику не раньше июня.