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Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Украина получила 909 тел, Россия — 34. Уточняется, что Киеву возвращены тела военных, находившихся в моргах в России, а также тех, кто недавно погиб в районах боев на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом 16 мая сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Украина получила 909 тел, Россия — 34.

Уточняется, что Киеву возвращены тела военных, находившихся в моргах в России, а также тех, кто недавно погиб в районах боев на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях.