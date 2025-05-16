Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Украина получила 909 тел, Россия — 34. Уточняется, что Киеву возвращены тела военных, находившихся в моргах в России, а также тех, кто недавно погиб в районах боев на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях.
Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом 16 мая
Украина получила 909 тел, Россия — 34.
Уточняется, что Киеву возвращены тела военных, находившихся в моргах в России, а также тех, кто недавно погиб в районах боев на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях.