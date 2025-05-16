Российские военные взяли под контроль Вольное Поле в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток». По данным оборонного ведомства, Украина потеряла за минувшую неделю на данном направлении более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронемашин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Российские военные взяли под контроль Вольное Поле в ДНР. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило Минобороны в соцсетях.

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток».

По данным оборонного ведомства, Украина потеряла за минувшую неделю на данном направлении более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронемашин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.