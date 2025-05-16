Росприроднадзор подал в суд на администрацию Касимова и фабрику «Конфеста»

Согласно документам, Росприроднадзор требует взыскать ущерб, принесенный почве. В суд поступило пять исков, общая сумма которых составляет 3 миллиона 826 тысяч 911 рублей. Предварительные заседания назначены на июнь 2025 года.