Почти 900 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю

Общая сумма взысканий составила 2 569 200 рублей. В горадминистрации напомнили, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.

С начала 2025 года 879 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Общая сумма взысканий составила 2 569 200 рублей.

В горадминистрации напомнили, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.