Обжалован приговор рязанскому бизнесмену и педагогу за избиение мальчика

Обжалован приговор бизнесмену Михаилу Калабухову и педагогу Евгению Виштаку, которые избили подростка за замечание не мочиться при людях. Апелляцию подали адвокаты осужденных, а также прокуратура. Дело направили в вышестоящий суд. Ранее мужчин признали виновными по статье 213 части 2 (Хулиганство). Калабухову назначили 2,5 года условно, а Виштаку — 2 года условно. Суд также обязал взыскать с подсудимых 200 тысяч в пользу потерпевшей стороны.

Обжалован приговор бизнесмену Михаилу Калабухову и педагогу Евгению Виштаку, которые избили подростка за замечание не мочиться при людях.

Апелляцию подали адвокаты осужденных, а также прокуратура. Дело направили в вышестоящий суд.

Ранее мужчин признали виновными по статье 213 части 2 (Хулиганство).

Калабухову назначили 2,5 года условно, а Виштаку — 2 года условно. Суд также обязал взыскать с подсудимых 200 тысяч в пользу потерпевшей стороны.

Напомним, инцидент произошел летом 2022 года. Мальчик проводил летние каникулы в Пронске. В один из вечеров из салона проезжающей машины вышел мужчина и начал мочиться на асфальт прямо на глазах у детей. Подросток сделал мужчине замечание, после чего его избили. Тогда на мужчин завели уголовные дела по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Весной 2023 года редакция РЗН. Инфо разбиралась в ситуации вместе с родителями подростка.