Не сдавших тест по русскому детей мигрантов предложили высылать из России

По мнению депутата Ярослава Нилова, после третьей неудачной попытки тестируемые должны возвращаться в страну исхода. «Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — сказал парламентарий. Он считает, что если этого не сделать, «вот эта вся публика, которая не способна обучаться, присутствуя в образовательных учреждениях, оттягивала бы внимание учителей и в общем понижала уровень образования российских детей».

Не сдавших тест по русскому детей мигрантов предложили высылать из России. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

По его мнению, после третьей неудачной попытки тестируемые должны возвращаться в страну исхода.

«Не получилось — едешь домой, ждешь родителей дома. И точка», — сказал парламентарий.

Он считает, что если этого не сделать, «вот эта вся публика, которая не способна обучаться, присутствуя в образовательных учреждениях, оттягивала бы внимание учителей и в общем понижала уровень образования российских детей».