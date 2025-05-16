На улице Семинарской в Рязани произошло ДТП

ДТП произошло в пятницу, 16 мая. Столкнулись две легковушки. «Напротив Приборного две машины столкнулись на встречке почему-то. Из-за них пробка жуткая, потому что объезжаешь опять же по встречке», — отметил очевидец.