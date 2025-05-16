На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП

Авария случилась в пятницу, 16 мая, на пересечении Московского шоссе и улицы Юбилейной. Столкнулись минивэн и кроссовер. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.