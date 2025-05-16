Мединский ответил на требование прекратить огонь для переговоров с Украиной

По его словам, о переговорах во время перемирия говорят только те люди, которые не знают историю. Он вспомнил цитату Наполеона о войне и переговорах, а также слова Бисмарка о том, что «русские всегда приходят за своим». Глава делегации подчеркнул, что на встрече в Стамбуле было важно напомнить украинской стороне о договоренностях, которые были достигнуты на первых переговорах в 2022 году.

Мединский ответил на требование прекратить огонь для переговоров с Украиной. Его цитирует «Лента. ру».

По его словам, о переговорах во время перемирия говорят только те люди, которые не знают историю. Он вспомнил цитату Наполеона о войне и переговорах, а также слова Бисмарка о том, что «русские всегда приходят за своим».

Глава делегации подчеркнул, что на встрече в Стамбуле было важно напомнить украинской стороне о договоренностях, которые были достигнуты на первых переговорах в Гомеле в 2022 году.