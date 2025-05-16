МЧС рассказало о пожаре в Пронске
Пожар произошел 15 мая в 17:21. Горел жилой дом. Его тушили шесть человек и две единицы техники. Отмечается, что после пожара поврежден дом. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет.
Опубликованы подробности пожара в частном доме в Пронске. Их привела пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Пожар произошел 15 мая в 17:21. Горел жилой дом. Его тушили шесть человек и две единицы техники.
Отмечается, что после пожара поврежден дом.
Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Ранее появились кадры с места.