МЧС рассказало о пожаре в Пронске

Пожар произошел 15 мая в 17:21. Горел жилой дом. Его тушили шесть человек и две единицы техники. Отмечается, что после пожара поврежден дом. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет.