Из-за участившихся ДТП в Рязани проверили автошколы

Отмечается, что в прошлом году в России произошло 8 тысяч аварий с водителями, стаж которых менее 2 лет. Рязанские прокуроры провели проверки местных автошкол. Специалисты проверяют, согласована ли программа обучения в автошколах с министерством образования и Госавтоинспекцией, подтверждена ли квалификация преподавательского состава и пройден ли ими медосмотр. Особое внимание прокуроры уделяют автопарку. «Каждый год нужно проверять техническое состояние машин и оформлять диагностическую карту, ведь от качества обучения в автошколах зависит дальнейшее поведение водителей на дорогах и как результат — аварийность», — отметили в посте.

Из-за участившихся ДТП в Рязани проверили автошколы. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Отмечается, что в прошлом году в России произошло 8 тысяч аварий с водителями, стаж которых менее 2 лет. Рязанские прокуроры провели проверки местных автошкол.

Специалисты проверяют, согласована ли программа обучения в автошколах с министерством образования и Госавтоинспекцией, подтверждена ли квалификация преподавательского состава и пройден ли ими медосмотр. Особое внимание прокуроры уделяют автопарку.

«Каждый год нужно проверять техническое состояние машин и оформлять диагностическую карту, ведь от качества обучения в автошколах зависит дальнейшее поведение водителей на дорогах и как результат — аварийность», — отметили в посте.