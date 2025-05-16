Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
20°
Сбт, 17
19°
Вск, 18
17°
ЦБ USD 80.77 0.46 17/05
ЦБ EUR 90.71 0.61 17/05
Нал. USD 83.00 / 82.00 16/05 18:20
Нал. EUR 93.56 / 94.20 16/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
5 часов назад
547
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
5 525
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
42 388
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
60 478
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Из-за участившихся ДТП в Рязани проверили автошколы
Отмечается, что в прошлом году в России произошло 8 тысяч аварий с водителями, стаж которых менее 2 лет. Рязанские прокуроры провели проверки местных автошкол. Специалисты проверяют, согласована ли программа обучения в автошколах с министерством образования и Госавтоинспекцией, подтверждена ли квалификация преподавательского состава и пройден ли ими медосмотр. Особое внимание прокуроры уделяют автопарку. «Каждый год нужно проверять техническое состояние машин и оформлять диагностическую карту, ведь от качества обучения в автошколах зависит дальнейшее поведение водителей на дорогах и как результат — аварийность», — отметили в посте.

Из-за участившихся ДТП в Рязани проверили автошколы. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Отмечается, что в прошлом году в России произошло 8 тысяч аварий с водителями, стаж которых менее 2 лет. Рязанские прокуроры провели проверки местных автошкол.

Специалисты проверяют, согласована ли программа обучения в автошколах с министерством образования и Госавтоинспекцией, подтверждена ли квалификация преподавательского состава и пройден ли ими медосмотр. Особое внимание прокуроры уделяют автопарку.

«Каждый год нужно проверять техническое состояние машин и оформлять диагностическую карту, ведь от качества обучения в автошколах зависит дальнейшее поведение водителей на дорогах и как результат — аварийность», — отметили в посте.